Christophorus 16: Wallners Abflug in den Ruhestand

Werbung

„Jeder Einsatz ist anders“. Und wenn das Fritz Wallner sagt, dann hat das doppelt Gewicht. Der 65-jährige gebürtige Steirer hat nach 44 Jahren als Berufspilot seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten und den bis zum letzten Moment rausgezögert. „Laut Dienstplan wäre mein letzter Dienst am 1. März gewesen. Ich wollte aber wirklich bis zum 65. Geburtstag fliegen und so war mein letzter Dienst dann am 7. März“, erzählt Wallner.

Und der Tag hat das komplette Spektrum abgedeckt, dass man fliegen kann. „Wir sind vom Bezirk Jennersdorf nach Eisenstadt geflogen und dann zu einem Einsatz in den Seewinkel alarmiert worden. Quasi vom tiefsten Süden in den Norden“, erzählt Wallner.

Genau 16.039 Flugstunden ist er im Cockpit gesessen und über 10.000 Einsätze geflogen, davon rund 3.600 alleine mit dem Christophorus 16 am Stützpunkt in Oberwart. Dabei hätte eigentlich alles ganz anders kommen sollen: Bei der Christophorus-Flotte hat Wallner im Jahr 1985 angeheuert. Nach einem Zwischenstopp von 1993 bis 2001, war er bis 2005 auf der Basis in Wiener Neustadt beschäftigt und als Springer in ganz Österreich unterwegs. „Mein damaliger Stützpunktleiter hat mich dann gefragt, ob ich den Stützpunktleiter beim neuen C16 übernehmen will, was ich verneint habe, weil ich eigentlich nicht ins Flachland wollte“, erzählt Wallner.

Das zweite Angebot nur wenige Monate später wollte er dann, mit der Prämisse, zwischendurch Einsätze im Hochgebirge fließen zu können, nicht mehr ausschlagen. 18 Jahre später hat Wallner auch so einiges zu erzählen.

„Beim C16 ging es nicht so zu, wie bei Medicopter 117 und den Bergrettern“, deponiert der Berufspilot gleich, aber „es gab viele Einsätze, die ich mein Leben nicht mehr vergessen werden, allen voran, wenn es um das Leben von Kindern gegangen ist.“ „Da wurde es im Heli ganz still“, erinnert sich Wallner.

Der Stützpunkt ist längst seine zweite Heimat geworden, die Crew zur Familie, blickt Wallner mit einem weinenden Auge auf die letzten 18 Jahre seines Berufslebens zurück. „Wir wünschen Fritz nur das Allerbeste und wollen uns für seine tolle Arbeit und seinen Einsatz als Stützpunktleiter bedanken“, sagt Hans-Peter Polzer, leitender Flugrettungssanitäter. Dem Christophorus-Team bleibt Wallner auch nach seinem Abschied als aktiver Rettungshubschrauberpilot erhalten. „Ich werde weiterhin Überstellungsflüge machen und auch Wartungs-Check-Flüge“, erklärt er. Seit über 20 Jahren ist er auch für die Red Bull Flotte unterwegs und als Fluglehrer in Graz.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.