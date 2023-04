Burger King Oberwart: „Food Truck“ als Übergangslösung

Neuigkeiten vom „Burger King“ in Oberwart! Wie berichtet, wurde das Fast-Food-Lokal in der Oberwarter Grazerstraße Mitte Februar durch einen Brand zerstört. Seither sucht Geschäftsführer Hartmut Graf nach einer Lösung, wie der Betrieb fortgeführt werden kann. Nun steht fest, wie Graf bereits vor Kurzem im Gespräch mit der BVZ erklärte: Das Fast-Food-Lokal wird an komplett gleicher Stelle neugebaut.

„Heißt“, so Graf, „der abgebrannte Burger King wird abgetragen und in Folge neu errichtet. Laut Versicherung ist es definitiv ein Totalschaden, somit ist ein Neubau die einzige Möglichkeit. Wir machen aber auf jeden Fall weiter!“ Der Neubau soll bis Jahresende vollzogen sein, hofft Graf.

Mobiler Lkw

Für die Bauphase bastelt man derzeit an einer Übergangslösung: Ein sogenannter „Food Truck“ soll kommen, verrät Graf. „Die Nachfrage ist groß, wir wollen also schnellstmöglich wieder unsere Produkte anbieten.“

Da wir über einen mobilen Lkw mit vollausgestatteter Küche verfügen, peilen wir an, diesen während des Baus in der Nähe des Geländes hinzustellen. Dann können wir so unsere Waren anbieten. Vor allem für die Sommermonate würde das Sinn machen. Dann wird es auch Sitzmöglichkeiten geben und man kann draußen verweilen“, so Graf. „Wie und wann genau, klären wir noch ab, die Idee besteht aber.“

