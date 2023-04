„Wunschfahrt ins Theater“ für Großpetersdorfer Senioren

Es war der Wunsch vieler Bewohner und Bewohnerinnen des Pflegekompetenzzentrums Großpetersdorf - eine Fahrt ins Theater! Und so machte sich die Leitung des PKZs diesen zum Befehl und unternahm gemeinsam mit den Senioren einen Ausflug in den Kultursaal Loipersdorf.

Dort besuchte die Gruppe in der vergangenen Woche das Theaterstück „Heiße Würstel mit Senf“ des Heimat- und Kulturvereins „Heikuloki“. Die Damen und Herren fungierten quasi als Test-Publikum bei der Generalprobe des lustigen 3-Akters. Der Verein „Heikuloki“ hat sich auf Volksstücke und Komödien mit kernigem Humor spezialisiert. Die Laiendarsteller präsentierten das Stück in Burgenländischem Dialekt.

Die Gemeinschaft und der Spaß haben nach Aussage der rüstigen Senioren allen gut getan, so Sylvia Kremsner vom PKZ. „Ein herzliches Dankeschön ergeht an dieser Stelle an „Heikuloki“ für die gute Unterhaltung.“

Foto: PKZ Großpetersdorf

