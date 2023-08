In netter Gesellschaft Mittag zu essen, ist das Motto von „Mahlzeit Miteinander“. Beim ersten Termin in Pinkafeld, trafen sich 21 Personen im Restaurant Fuith. Bei Schnitzel und kühlen Getränken, kam man miteinander ins Gespräch und tauschte Neuigkeiten aus. Alle, die nicht selbst zum Restaurant kommen konnten, wurden von Ehrenamtlichen des Projektes abgeholt und nach dem Treffen wieder nach Hause gebracht. So war es auch nicht mobilen Personen möglich, teilzunehmen. „Das war so nett. Alleine Mittag zu essen ist nicht so schön, wie gemeinsam um einen Tisch zu sitzen und miteinander zu plaudern“, war der allgemeine Tenor unter den TeilnehmerInnen.Vernetzung für mehr soziales KapitalUnd die nächsten Termine sind bereits in Planung. Das überparteiliche Sozialprojekt bietet nicht nur Unterstützung für die ältere Generation in Form von sozialen Diensten an, sondern sorgt auch für die Vernetzung in der Stadtgemeinde zur Stärkung des Sozialkapitals.

Die Kosten für das Projekt trägt die Gemeinde, das Land stellt eine Co Finanzierung zur Verfügung.