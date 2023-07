Bankerlistzer in Wolfau

Bei strahlendem Sonnenschein, Kaffee und hausgemachten Mehlspeisen wurde geplaudert, alte Bekannte getroffen, aber auch neue Kontakte geknüpft. Die Familie Weigl engagiert sich nicht nur ehrenamtlich im Sozialprojekt der Nachbarschaftshilfe Plus, die Familie ist auch für ihre Gastfreundschaft bekannt. Sabine Uitz, die als Standort-Koordinatorin das Projekt in Wolfau betreut, bedankte sich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern und ganz besonders bei der Familie Weigl für die Einladung in deren Garten sowie für die großzügige Bewirtung der Gäste. Das Angebot der Nachbarschaftshilfe Plus umfasst nicht nur kostenlose, soziale Dienste, die von Ehrenamtlichen übernommen werden, sondern man bemüht sich im Projekt auch, das „Miteinander“ in Gemeinden zu stärken.