Wolfau: Ein Treffen für die Ehrenamtlichen

Sabine Uitz, die Standortkoordinatorin von der Nachbarschaftshilfe Plus, lud alle Ehrenamtliche zum gemütlichen Beisammensein ein. Bürgermeister Walter Pfeiffer sowie Vereinsobmann-Stellvertreter Thomas Kureck bedankten sich persönlich bei allen Gästen für ihr Engagement und die Einsatzbereitschaft aller Ehrenamtlichen. Eine Dame aus der angrenzenden Steiermark, die vom Projekt erfahren hatte, spendete zudem allen ehrenamtlichen HelferInnen ein kleines Gastgeschenk.

Das soziale Angebot der Nachbarschaftshilfe Plus ist sehr vielfältig und beinhaltet unter anderem Fahr- und Begleitdienste zur medizinischen Versorgung, zum Einkauf oder zu Behörden, Einkaufs- und Medikamenten-Service, Spaziergänge in netter Begleitung in allen Ortsteilen, Besuchsdienste (auch telefonisch) zum Plaudern. Alle Dienste der Nachbarschaftshilfe Plus sind für die Bevölkerung aus Wolfau gratis, die Kosten trägt dabei die Gemeinde. Das Land Burgenland stellt allerdings eine Co-Finanzierung zur Verfügung. Mit diesem Angebot möchte man besonders der älteren Bevölkerung ein eigenständiges Leben in der vertrauten Umgebung ermöglichen und zudem berufstätige Angehörige entlasten.