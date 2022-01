Amtsübergabe an Alfred Szabo: „Ich weiß, wie Unterwart tickt“

Nachdem Hannes Nemeth (ÖVP) als Bürgermeister angelobt wurde, folgt ein weiterer Wechsel an der Spitze im Gemeinderat. Nach 20 Jahren übergab Robert Polzer sein Amt als Vizebürgermeister an Alfred Szabo (beide SPÖ). Der 55-Jährige ist seit 2002 im Gemeinderat und wird die SPÖ auch als Spitzenkandidat in die Gemeinderatswahlen führen. „Ich weiß, wie Unterwart tickt“, schmunzelt er. Sein Motto: „Das Gemeinsame vor das Trennende stellen.“ Mit einem breiten Spektrum an Themen, wie der Schaffung von leistbarem Wohnraum sowie von betreuten Wohneinheiten, dem Vorantreiben des Breitbandausbaus und der Belebung des Kulturhauses, will Szabo „Zukunftsprojekte“ forcieren.

„Zudem möchte ich die ungarischen Wurzeln unserer Gemeinde nicht vergessen und die Tradition der Zweisprachigkeit hochhalten und wenn möglich noch stärker forcieren“, erzählt er. In den nächsten Wochen will Szabo auch eine Befragung starten, um sich den Anliegen der BürgerInnen anzunehmen.