Gustav Urbauer ist tot: Abschied von einer schillernden Person

Weidens Altbürgermeister Gustav Urbauer war Gründungsobmann des Wasserverbandes Südliches Burgenland 1. 1960 war er einer jener Ortschefs, die die Wichtigkeit einer funktionierenden Wasserversorgung erkannte. Und insgesamt war er 42 lange Jahre Obmann den Verbandes. Begonnen hat die Erfolgsstory in Rumpersdorf am Geschriebenstein und am Hirschenstein, wo Quellen gefasst, sowie Leitungen und Hochbehälter gebaut wurden. Waren es am Anfang vier kleine Gemeinden (Rumpersdorf, Allersdorf, Allersgraben und Neumarkt im Tauchental) so zählt der WVSB heute 30 Mitgliedsgemeinden und es können bis zu 50.000 Menschen mit einwandfreiem Trinkwasser versorgt werden.

Gustav Urbauer war hauptberuflich Landwirt, er war Bürgermeister der damals eigenständigen Gemeinde Rumpersdorf, Feuerwehrkommandant in seinem Heimatort, er engagierte sich u.a. auch in der Kirche und war Hagelschätzer bei der Hagelversicherung. Er war ein Mann mit Handschlagqualität und Bodenständigkeit. Ihm wird stets ein würdiges Andenken zuteil.

