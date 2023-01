Schachendorfer Bio-Pionier Josef Jugovits verstorben

Werbung

Jugovits machte sich vor allem als Bio-Landwirt einen Namen. 1997 übernahm er den Landwirtschaftsbetrieb seiner Eltern in Schachendorf und führte diesen erfolgreich. 2008 stellte er den Betrieb auf die Richtlinien von BIO Austria um. Damit war er der Erste in der Region, der auf gentechnisch veränderte Organismen verzichtete, als das noch nicht in aller Munde war. Seit der Übernahme des Betriebs fokussierte sich Jugovits mit Gattin Anita auf die Produktion von Kürbiskernöl. Seit dem Jahr 2003 erreicht das Kernöl der Familie Jugovits jedes Jahr die höchste Qualitätsstufe bei der steirischen Kürbiskernölprämierung. 2007 wurde es von Gault Millaut als „Bestes steirisches Kürbiskernöl“ ausgezeichnet. 2019 erhielt Jugovits, der einen Bio-Laden betrieb, zudem den Bioinnovationspreis vom Land Burgenland. In Schachendorf klafft durch sein Ableben eine Lücke, wie Bürgermeister Robert Marlovits erklärt: „Pepi war ein bekannter Sohn der Gemeinde.“ Man werde ihn in guter Erinnerung behalten.

