Ein Abend in memoriam an den großartige Willi Resetarits

Werbung

Bereits zum fünften Mal findet im Burgenland die „Lange Nacht der Bibliotheken“ statt. Auch in Oberwart nimmt man an der landesweiten Aktion vom Landesverband Bibliotheken Burgenland (LVBB) teil. In der Arbeiterkammer-Bücherei Oberwart wird die landesweite „Lange Nacht der Bibliotheken“ in diesem Jahr zum Anlass für einen Abend in memoriam an Willi Resetarits, dessen Todestag sich am 24. Mal zum ersten Mal jährt. Von seinen Wurzeln im Südburgenland über seine facettenreiche, musikalische Karriere bis hin zu seinem vielfältigen humanitären Engagement wird im Gespräch mit FreundInnen und KennerInnen seines Werkes gedacht. Begleitet wird der Abend auch von seinen Liedern. Auch Beiträge von Lukas Beck, Horst Horvath, Thomas Reithmayer, Terezija Stoisits, Josko Vlasich sowie Musik und Videos von DJ Nick Wukovits stehen auf der Agenda der „Langen Nacht der Bibliotheken“ in der AK-Bücherei in Oberwart. Durch den Abend führt Feri Tschank. Ab 18 Uhr beginnt der Empfang in der Bücherei, um 19 Uhr beginnt das Programm im großen Saal der Bibliothek.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.