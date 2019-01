Erst Mitte Dezember sorgte in der Oberwarter Partymeile ein Raufhandel, bei dem zwei Männer mit einer Machete verletzt wurden, für Unruhe in der Stadt. In der Vorwoche kam es erneut zu einem Zwischenfall in besagtem Lokal.

In den Abendstunden des 24. Januar betrat ein 18-jähriger Kroate das Lokal und bestellte bei der Kellnerin ein Getränk. „Beim Servieren überreichte diese dem Gast die Rechnung, worauf dieser eine vermeintliche Schusswaffe auf den Tresen legte und sagte, dass er heute nicht bezahlen werde“, heißt es von der Polizei.

Die Kellnerin verständigte daraufhin den 49-jährigen Geschäftsführer des Lokals. Dieser und ein weiterer Gast, eilten dem Kroaten, der zwischenzeitlich das Lokal verlassen hatte, nach. Vor dem Gasthaus holten sie ihn ein und sprachen ihn an. Der Kroate drehte sich daraufhin um, zielte mit der Schusswaffe auf die beiden Männer und drückte mehrmals ab. Die Männer sprangen zunächst zur Seite, als sie jedoch bemerkten, dass sich aus der Pistole keine Schüsse lösten, liefen sie zu dem Kroaten und drückten ihn zu Boden. Dabei entrissen sie ihm auch die Waffe, die sich als Schreckschusspistole herausstellte, und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 18-jährige Kroate war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert und stand unter Drogen. Er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

„Krisensitzung“ mit Stadt und Polizei

Die mittlerweile sich häufenden Vorfälle in der Oberwarter Partymeile riefen jetzt auch die Stadtgemeinde auf den Plan. Bereits vor zwei Wochen gab es eine Besprechung mit Vertretern der Lokale, Bürgermeister Georg Rosner und der Polizei. „Wir wollen nicht, dass das Image der Discostraße in ein schlechtes Licht gerückt wird. Nur weil es in einer Lokalität ständig Schwierigkeiten gibt, darf das Image der anderen Discos nicht in den Schmutz gezogen werden“, meint Bürgermeister Georg Rosner.

Gleichzeitig sollen sich aber die Gäste auch nicht verunsichert fühlen, wenn sie in besagter Partymeile feiern wollen. Deshalb hat die Stadt gemeinsam mit der Polizei den Lokalbesitzern strenge Auflagen erteilt. Das Security-Personal musste in beiden Diskotheken sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestockt werden, um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten. „Während das in einer Disco bereits sehr gut funktioniert, müssen wir in der anderen nochmals das Gespräch mit den Betreibern suchen.“