Billa-Schließung: Oberwarter Senioren planen Demo mit Rollatoren

Die geplante Schließung der Billa-Filiale in der Steinamangererstraße (die BVZ berichtete) wirbelt weiter mächtig Staub auf. Jetzt beginnen sich die Senioren, die dagegen protestieren, zu formieren. Und es bildete sich eine richtige Rollatoren-Armada, als Hans Robeischl zu einem Fototermin lud. Der Pensionist ist der Sprecher der Bewohner am Billa nahen Dr. -Emmerich-Gyenge-Platz, die sich dort auch ansiedelten, weil es in der Nähe diesen Supermarkt gibt.

„Wir machen weiter Druck“, sagt Hans Robeischl. „Ich bereite gerade ein Schreiben an den REWE-Konzern vor, ich werde unsere Argumente sachlich darstellen und hoffe, auf offene Ohren zu treffen. Und wenn nicht, werden wir vielleicht auch am Parkplatz vor dem Billa-Markt demonstrieren. So richtig mit Rollatoren und Transparenten“, sagt Robeischl. Und mit dem Oberwarter Bürgermeister Georg Rosner haben die Pensionisten einen Verbündeten.

„Ich weiß aus eigener Erfahrung wie Herr Robeischl um sein Recht kämpft. Da mussten wir auch erst zueinander finden, aber in diesem Fall ist der Standpunkt klar. Wir kämpfen gemeinsam weiter und hoffen, die geplante Schließung verhindern zu können. Das Aus mit Ende November ist jedenfalls schon vom Tisch“, sagt Rosner. Vor fünf Jahren sah das ganz anders aus. „Als wir 2018 eine Bauverhandlung zu einer neuen Billafiliale hatten, wurde mir versprochen, dass eine Schließung hier in der Steinamangererstraße kein Thema ist“, sagt Rosner. „Und jetzt ist die Dichte zu groß, aber bei allem Respekt, die Dichte wurde schon vom Konzern gemacht“, sagt Oberwarts Stadtchef. „Die Leute hier haben fast alle eine Pflegestufe, die haben zur Steinamangererstraße 700 Schritte und zur anderen Filiale 2.800 Schritte. Der Herr Robeischl hat das alles dokumentiert. Natürlich sind die Pensionisten keine Großeinkäufer, aber Nahversorgung ist gerade hier ungemein wichtig“, sagt Georg Rosner. „Der Konzern hätte große Investitionen, wenn die Filiale offen bliebe. Das muss man erst mal verdienen, ich verstehe jedes Wirtschaftsunternehmen. Von den Zahlen her, schauen sie sich das noch einmal an. Das ist schon mal positiv“, so Rosner.

Die Senioren sind bereit „All in“ zu gehen. „Wenn es ein muss, gehen wir aufs Ganze. Wir brauchen die Nahversorgung hier“, sagt Hans Robeischl. „Ich muss mir das rechtlich natürlich ansehen, aber wir schrecken auch vor einer Demo nicht zurück. Na das gäbe ein Spektakel. Wir machen darauf aufmerksam, dass wir hilfsbedürftig sind und dass wir Hilfe brauchen. Und es ist unser Recht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist kein Geschenk, wir haben ein Recht darauf“, so Robeischl.

„Eine Schließung wäre eine große Frechheit“, sagt Maria Aranyos. „Mit dem Rollator können wir noch gut einkaufen fahren, den Billa dürfen sie uns nicht zusperren. Die oberen 10.000 sollen wissen, was hier für Leute wohnen. Wir sind alt, aber wir leben“, sagt Aranyos.