Greisslerei kommt in Schandorf

Nach und nach schließen in vielen Gemeinden die Nahversorger, in Schandorf will man diesem Trend entgegenwirken. Im Ort nahe der ungarischen Grenze plant man nämlich die Eröffnung einer neuen Greisslerei.

Damit würde man nach langer Zeit wieder einen Nahversorger haben. Das Projekt nimmt nun mehr und mehr Fahrt auf. Neo-Ortschef Bernhard Herics erklärte bereits im Vorjahr, dass er und sein Team gerne einen neuen Greissler ins Dorf bringen würden. „Jetzt scheint man einen gefunden zu haben“, so Herics.

Auch Café eröffnet

„Wir haben das Projekt angestoßen und zuletzt mittels Umfrage die Bürger gefragt, was sie gerne in der Greisserlei angeboten haben wollen. Kurzfristig hat sich nun die Möglichkeit mit einem privaten Betreiber ergeben, der Interesse hätte, die Greisslerei zu machen. Das freut uns als Gemeinde natürlich sehr.“

Die Pläne seien dabei auch schon fortgeschritten. Herics: „Konkret handelt es sich um eine steirische Familie, die das alte Kaffeehaus gekauft hat. Diese kommt im März fix nach Schandorf und möchte dann zügig starten. Erst mit einem Café, das noch im Frühjahr in Betrieb gehen soll, und später soll in diesem Gebäude eine Greisslerei integriert werden –nach jetzigem Stand im Herbst 2023.“

Zusätzlich steht in Schandorf die Dorfplatz-Neugestaltung am Plan. Sie soll im Sommer umgesetzt werden.

