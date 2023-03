Werbung

Neuer Postpartner in Neumarkt im Tauchental. Wolfgang und Elke Penzinger übernehmen und fungieren in Doppelfunktion. „Das Ehepaar ist auch in Olbendorf erfolgreich als Postpartner tätig“, sagt Wilhelm Puskarits von der Post. Die Partnerstelle war schlagend geworden, weil Philipp Imrek in Stadtschlaining das Handtuch warf. Und weil in Stadtschlaining kein neuer Postpartner gefunden werden konnte, fiel die Wahl nun auf den Ortsteil Neumarkt im Tauchental.

