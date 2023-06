Garten-Liebe zum Angreifen

Am Samstag, dem 17., und Sonntag, dem 18. Juni, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, öffnen insgesamt 54 mit der „Natur im Garten“-Plakette ausgezeichnete Gärten im ganzen Land ihre Pforten, 14 davon im Bezirk Oberwart. Bei den Naturgartentagen haben BesucherInnen die Gelegenheit, in die Paradiese einzutauchen, sich mit den BesitzerInnen über deren Philosophie und Erfahrungen auszutauschen, sich inspirieren zu lassen oder einfach zu genießen.

Man findet Schattengärten, Gärten am Waldrand, reine Erholungsgärten, Selbstversorgergärten, Gärten, die Erholungsraum und Nutzgarten sind, große Flächen und kleine Gartenparadiese, Schwimmteiche, Wasserstellen, Insektenhotels, Schmetterlingswiesen und vieles mehr. All diese Naturgärten haben eines gemeinsam: Sie werden ohne chemisch synthetische Düngemittel, Pestizide und ausschließlich mit torffreien Produkten angelegt und gepflegt, und sie bieten Menschen wie auch Tieren und Pflanzen prachtvollen und nachhaltigen Lebensraum.

Die Initiative „Natur im Garten“ setzt sich für die Ökologisierung von Gärten und Grünräumen sowie für die Förderung der Biodiversität ein und soll so ein Bewusstsein für die Bedeutung von naturnahen Lebensräumen für die heimische Fauna und Flora zu schaffen.

Infos

Alle teilnehmenden Naturgärten finden Sie unter: www.naturgartentage.at