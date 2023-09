Vom Holz zur Holzkohle

Das Handwerk der Köhlerei war in der Gemeinde Unterkohlstätten über viele Jahrhunderte weit verbreitet. Große Holzmengen aus den Wäldern am Fuße des Geschriebensteins waren notwendig, um hochwertige Kohle zu erzeugen. Das gelang mit Erfolg, denn Holzkohle aus den Meilern der Gemeinde wurden an die umliegenden Glashütten der Region verkauft. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges war das alte Handwerk der Meilerköhlerei so gut wie ausgestorben. Und heute versucht der örtliche Naturparkverein das Handwerk vor dem Vergessen zu bewahren und einem breiten Publikum zu präsentieren.

Schaumeiler für Schaulustige

Von 2. September bis 16. September wird in Oberkohlstätten hochwertige Buchen-Holzkohle in einem Meiler mit 16 m³ Holz erzeugt. Der Prozess dauert 14 Tage und viele ehrenamtliche Mitarbeiter sind notwendig, um dieses alte Handwerk zu praktizieren. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch Führungen angeboten.