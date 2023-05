NEOS Pinkafeld gedachten NS-Opfer

Am 5. Mai wurde der nationale Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus begangenen. Die Pinkafelder NEOS nahmen diesen Tag zum Anlass, um den Opfern der NS-Gewaltherrschaft in Pinkafeld zu gedenken und Blumen und Kerzen bei der örtlichen Gedenkstätte niederzulegen. „Wir wollen die Opfer der NS-Gewaltherrschaft nicht totschweigen, uns der Vergangenheit aufrichtig stellen und die richtigen Lehren daraus für heute und die Zukunft ziehen. Das Wissen um die Geschichte, der Folgen von Rassismus, Antisemitismus, Respektlosigkeit und Verlust demokratischer Grundwerte soll die Basis sein für ein 'Nie-Wieder' in der Gegenwart und in der Zukunft", meinte NEOS-Gemeinderat Eduard Posch anlässlich des Gedenktages und ergänzte: "Unsere Generation und die unserer Kinder sind nicht persönlich verantwortlich für die Gräueltaten des NS-Regimes. Aber wenn wir beginnen zu vergessen oder gar zu verteidigen und schönzureden, was nicht zu verteidigen ist, bürden wir uns diese Verantwortung auf.“

