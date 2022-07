Peter Bubik neuer Behördenleiter in Oberwart

Werbung

Jahrgang 1963, hat sich Peter Bubik, mit 59 Jahren noch einmal dazu entschlossen, im Job einen neuen Weg einzuschlagen und in der Heimat voll durchzustarten. Seit 1. Juli ist der Jurist neuer Bezirkshauptmann in Oberwart. Zuvor war der gebürtige Stegersbacher 25 Jahre Leiter des Anlagenreferats in der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld und ab 1. Feber dieses Jahres auch Bezirkshauptmann-Stellvertreter. Nach der Pensionierung des Hartberger Bezirkshauptmanns galt Bubik auch als Favorit für die Behördenleitung. Eine Bewerbung für den Posten hat er allerdings nicht abgegeben, sondern den Weg in die Heimat, das Burgenland, gesucht.

Die Entscheidung, vom „Aktenbearbeiter“ zum Behördenleiter zu werden, hat er sich nicht leicht gemacht, „aber der neue Job macht Spaß und Freude und das Team ist toll“, zieht Bubik eine erste Bilanz nach wenigen Tagen im Dienst.

Ob er auch die Leitung eines Referats auf der Bezirkshauptmannschaft Oberwart übernehmen wird, steht noch nicht fest. „Hauptaufgabe wird es sein, die Behörde zu leiten, aber als gelernter Jurist ist es natürlich schon reizvoll, auch im Tagesgeschäft mitzuwirken“, erklärt er.

Bubik war in seiner bisherigen Karriere auch politisch sehr aktiv. „Das war allerdings in früheren Jahren. Jetzt gilt der Fokus natürlich meinem Job als Behördenleiter“, erzählt er. Von 2002 bis 2017 saß er für die SPÖ im Stegersbacher Gemeinderat, hat 2005 für den Landtag kandidiert und war auch in politischen Büros, bei Landeshauptmann Hans Niessl und Landesrätin Verena Dunst beschäftig.

