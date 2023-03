Litzelsdorf: Die Botschafterin des Lachens

Werbung

Vor über 30 Jahren zog Ildiko Reiter von Ungarn ins Burgenland. 24 Jahre später fand sie in Litzelsdorf ihre große Liebe und ihr neues Zuhause. Dort eröffnete die lebensfrohe zweifache Mama nun eine psychosoziale Praxis. In dieser möchte sie psychosoziale Beratung, Trauerbegleitung und vieles mehr anbieten. Ein langer Herzenswunsch von Ildiko Reiter. „Ich wollte schon immer etwas in diese Richtung machen, als alleinerziehende Mama war das aber nicht möglich. Nachdem meine Kinder jetzt groß sind, habe ich die Gelegenheit genutzt und eine dreijährige Ausbildung zur diplomierten psychosozialen Beraterin gemacht“, erzählt die Wahlburgenländerin. Vor dieser Ausbildung hat Ildiko aber auch schon zahlreiche Aus- und Weiterbildungen im sozialen Bereich gemacht und Praxiserfahrung gesammelt.

„Das Beste aus Situationen rausholen“

Im Mittelpunkt steht bei Ildiko Reiter das Thema Lachen. „Ich habe auch schon Lach-Yoga Workshops veranstaltet“, so Ildiko Reiter. Durch bewusstes Lachen würden im Gehirn Stoffe freigesetzt, die helfen positiv durchs Leben zu gehen. „Die Einstellung ist sowieso besonders wichtig. Ich möchte in meiner Praxis Menschen vermitteln, dass alles im Leben einen Sinn hat. Auch die schwierigen Sachen. Dann möchte ich ihnen dabei helfen, diese Situationen zu überwinden“, erzählt die diplomierte psychosoziale Beraterin.

Ihre Beratungen bietet diese nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Ungarisch an. „Menschen, deren Muttersprache Ungarisch ist, können sich in dieser oft besser ausdrücken. Ich möchte ihnen auch die Möglichkeit geben, in der Region psychosoziale Beratung in ihrer Muttersprache in Anspruch zu nehmen,“ so Reiter abschließend.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.