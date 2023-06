Neue Schule in Pinkafeld: „Lernen soll aufs Leben vorbereiten“

Melanie Schuch aus Unterkohlstätten ist Mama von zwei kleinen Kindern. Beruflich wird sie wohl bald die Verantwortung für noch mehr übernehmen, Melanie möchte nämlich im Haus St. Vinzenz mit ihrem Verein Wissenswege eine reformpädagogische Schule eröffnen.

„Ich habe nach meinem Lehramtsstudium an einer Dalton-Schule unterrichtet. Ich war schon damals begeistert von der geregelten Freiheit, die die Kids dort haben“, erinnert sich die Pädagogin und meint weiter: „Ich habe mir immer gedacht: Es wäre toll, wenn es so eine Schule auch bei uns in der Umgebung gebe. Ich freue mich nun sehr, im Haus St. Vinzenz Räumlichkeiten gefunden zu haben, die passend gewidmet sind, um darin eine Schule aufzumachen“, erzählt Melanie. Die Freude darüber basiert auf Gegenseitigkeit, auch das Haus St. Vinzenz freut sich über den Einzug der Kids im Herbst.

Unterrichten möchte Melanie Schuch dort nach dem gleichen Lehrplan, nachdem auch an öffentlichen Schulen gelehrt wird, aber nach dem Dalton Konzept.

Dabei stehen die Schwerpunkte, Freiheit beim Lernen, Unterstützung durch PädagogInnen und selbstbestimmte Zeiteinteilung im Mittelpunkt. „Es gibt jeden Tag eine Einführungsphase mit theoretischem Stoff. Anschließend haben die Kinder die Möglichkeit, frei an Arbeitsplänen zu arbeiten“, erzählt Melanie Schuch.

Dabei stehe Qualität im Vordergrund, es geht darum, dass die Kinder sich gerne mit den Inhalten beschäftigen und diese somit nachhaltig fürs Leben lernen, erklärt Melanie. „Mein Ziel ist es, eine Lernumgebung zu schaffen, in der Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, eigene Interessen und Stärken in einer entspannten Atmosphäre auszuleben, aber trotzdem lernen, weniger beliebte oder auch schwierige Aufgaben zu meistern, ohne dabei Angst zu haben. Soziale Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein sollen im Vordergrund stehen“, erzählt Melanie Schuch von ihrer Vision hinter ihrer Schule.

Diese wird im ersten Jahr kein Öffentlichkeitsrecht haben, Melanie möchte dieses in Zukunft aber unbedingt beantragen. „Da wir im ersten Jahr kein Öffentlichkeitsrecht haben, müssen die Anmeldungen bereits bis Ende dieses Schuljahres, also Ende Juni durchgeführt werden“, erklärt die Pädagogin.

Mehr Infos zu der neuen reformpädagogischen Schule können bei einer Infoveranstaltung am 17. Juni um 18:00 Uhr im Haus St. Vinzenz erfragt werden.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.