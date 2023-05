Nach 10 Jahren wieder ein Storchenpaar in Mischendorf

Störche im Frühjahr im eigenen Dorf begrüßen zu dürfen, ist einfach der Hit! In der Gemeinde Mischendorf musste man sich zehn Jahre gedulden. Heuer hätte man „trauriges Jubiläum“ gefeiert, nun meldete sich Meister Adebar aber zurück. Erstmals seit zehn Jahren hat Mischendorf somit wieder ein Storchenpaar.

„Mitte April siedelte sich ein Storchenpaar an, was uns natürlich freut“, so Ortsvorsteher Thomas Kantauer, dessen Bemühungen es zu verdanken ist, dass es überhaupt so weit kam. Gemeinsam mit einem Team von engagierten Helfer richtete er am Ortsrand einen Storchenhorst her.

Die Störche fühlen sich in Mischendorf sichtlich wohl. Foto: Kantauer

„Wir haben uns bereits vor drei Jahren zusammengeschlossen und sind das Ganze angegangen. Im Dorfzentrum gibt es einen Horst, der wird aber nicht angenommen. Gemeinsam mit Birdlife Austria haben wir uns dann Alternativen angeschaut und sind auf die jetzige Option gestoßen. Das scheint der perfekte Platz“, so Kantauer.

„Schon 2022 waren Störche dort, sind aber nur wenige Tage geblieben, jetzt ist das Ganze bereits längerfristig.“ Somit gab es nach zehn Jahren wieder eine freudige Nachricht in dieser Hinsicht.

