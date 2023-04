Jabinger Generationenplatz eröffnet

Aufgrund des anhaltenden Schlechtwetters ging der kleine Festakt im Feuerwehrhaus nebenan über die Bühne. Ein Foto vorm Generationenplatz ließen sich Bürgermeister Günter Valika, Vizebürgermeister Franz Saurer, Landtagsabgeordnete Doris Prohaska, Baumeister Gerald Krautsack und Pfarrer Sebastian Edakarottu, der den Platz gleich segnete, dann aber doch nicht nehmen.

Der „Generationenplatz“, wie das neue Areal offiziell genannt wird, soll ein neuer Treffpunkt für Alt und Jung sein, wie Ortschef Valika in seiner Ansprache erklärte. Im Prinzip ist das Areal eine Mischung aus Kinderspielplatz und Aufenthaltsort für Erwachsene. „Es gibt Geräte von Klein bis Groß, von der Schaukel über einen Geschicklichkeitsparcours und eine Reckstange bis zum Grillplatz und Sitzmöglichkeiten ist alles dabei“, so der Bauverantwortliche Gerald Krautsack.

Kinderspielplatz und Aufenthaltsort für Erwachsene

Der Platz befindet sich gleich in Reichweite von Gemeindeamt und eben Feuerwehrhaus - sowie direkt vor der Kirche. „Er hat also eine optimale Lage, wie wir finden“, so Valika. Zwar gibt es in Jabing neben dem Sportplatz bereits einen Kinderspielplatz, „mit dem Generationenplatz sind wir aber viel zentraler und besser erreichbar, außerdem können hier auch Erwachsene verweilen.“

Landtagsabgeordnete Doris Prohaska, die in Vertretung von Landesrätin Daniela Winkler an der Veranstaltung teilnahm, freute sich über „ein neues Kommunikationszentrum für Jabing“ und war sich in ihrer Rede sicher, dass sich diese Investition bezahlt macht, denn „es ist eine Investition in die Gesellschaft“.

Foto: Gemeinde Jabing

