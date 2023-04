Großer Ansturm auf Dunkin‘ Donuts in Oberwart

Mehr als 25 verschiedene Donuts, Fairtrade-Kaffee und salzige Snacks gibt es seit 19. April im Einkaufszentrum eo. Die Filiale wurde nach dem neuen Konzept in Österreich eingerichtet. „Dunkin‘ Donuts ist meist nur in großen Städten vertreten. Deshalb freut es uns umso mehr, dass sich diese amerikanische Kultmarke dazu entschlossen hat, bei uns einen Shop zu eröffnen“, freut sich Centermanagerin Alexandra Wieseneder.

Foto: Carina Fenz

Am Eröffnungstag gab es für die Dunkin‘ Donuts Fans eine besondere Überraschung. Die ersten 100 Donuts wurden nämlich an die Kundinnen und Kunden verschenkt, dementsprechend groß war der Andrang. Geöffnet hat Dunkin‘ Donuts von Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr. Alles werde täglich frisch in Handarbeit zubereitet, heißt es aus dem Hause Dukin‘. Die Hälfte der angebotenen Donuts seien vegan.

