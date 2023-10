Neuer OBI-Markt in Pinkafeld eröffnet

Große Freude bei allen Heimwerkern und Gartenfreunden. Der neue OBI Markt an der Nordeinfahrt von Pinkafeld öffnete seine Pforten. „Für uns ist das schon ein ganz besonderer Tag“, sagt der Geschäftsführer der Teubl Gruppe, Oliver Werinos. „Wir hatten hier in der Region seit 12 Jahren keinen Neubau und hatten hier einen dreijährigen Vorlauf, um das so zu realisieren, wie es ist. Es ist ja heutzutage auch nicht so einfach, auf der grünen Wiese zu bauen und es ist auch der erste Markt seit acht Jahren, der von OBI in Österreich neu eröffnet wird“, sagt Werinos. Für die Region ist der neue Markt natürlich eine Bereicherung.

Mitarbeiter vornehmlich aus der Region

„Wir beschäftigen 30 MitarbeiterInnen, wir hatten ja schon auf der anderen Stadtseite einen Markt. Der wird geschlossen, umgebaut, revitalisiert und weiter verwertet“, erklärt Werinos. „Und wir haben uns ganz klar aufgestellt, wir wollen hier die Funktion des Nahversorgers weiterhin erfüllen, das ist ganz wichtig für uns. das war uns hier am Standort Pinkafeld auch in der Grazerstraße immer schon wichtig“, sagt Werinos.

Bürgermeister immer involviert

Bürgermeister Kurt Maczek war bei der Realisierung des neuen Standortes kein unwesentlicher Faktor. „Es hat einige Hürden gegeben“, sagt Kurt Maczek. „Die haben wir aber beseitigen können, auch durch gute Zusammenarbeit mit der Raumplanungsbehörde“, sagt Maczek. „So konnten wir das zeitgerecht umsetzen“, sagt Maczek, der auch zum Thema „Bauen auf grüner Wiese“ eine Meinung hat. „Wir haben das gut gelöst, Parkplätze sind vorgeschrieben und ich glaube doch, dass dieses Gebiet für Erweiterungen geeignet ist. Wo sonst sollten wir das tun und entwickeln muss man die Stadt“, sagt Pinkafelds Stadtchef.

„Wir waren über Jahrzehnte in der Grazerstraße vertreten. Der Standort war aber veraltet und somit ist das schon ein großer Tag, dass wir es geschafft haben, den neuen Standort zu realisieren“, sagt Reinhart Werinos, ebenfalls Geschäftsführer der Teubl Gruppe. „Für uns ist es wichtig, das Sortiment auf die Nahversorgung hier in der Region abzustimmen. Und das ist uns gelungen“, sagt Werinos, der die Summe der Investitionen im Bereich von 10 Millionen Euro ansetzt.

Das Eröffnungsfest war stimmig und wurde durch kulinarische Köstlichkeiten von regionalen Anbietern abgerundet.