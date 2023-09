Standing Ovations bei der Premiere von „Lache Bajazzo“

Mehr als 300 Besucherinnen und Besucher ließen sich die Premiere der Komödie auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach nicht entgehen. Die schauspielerische sowie gesangliche Leistung der Schauspielgruppe sowie die Dialoge mit ganz viel Witz und die ausgelassene Stimmung wurden vom Publikum bei der Premiere mit einem Standing Ovations belohnt.

Die Premiere war also ein riesen Erfolg und das, obwohl die Generalprobe nicht so gelaufen ist, wie man es sich erhofft hätte. Der Wettergott meinte es vergangenen Mittwoch nämlich nicht so gut mit dem Uhudlerlandestheater und sorgte mit strömenden Regen dafür, dass die Generalprobe abgesagt werden musste. Nichtsdestotrotz ließen sich die zahlreich erschienen Gäste den Abend durch den Regen nicht verderben. In guter Gesellschaft und bei köstlichen Erfrischungen ließen die Gäste den Abend gemütlich ausklingen.

Wer die Aufführungen bis dato verpasst hat, muss aber keineswegs traurig sein. Am 8., 9., und 10. September gibt es noch einmal die Möglichkeit, das Stück von Andy Hallwaxx live zu sehen.