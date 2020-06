Am Freitag gegen 22.30 Uhr fuhr ein 34-jähriger Autolenker mit seinem Pkw im Ortsgebiet von Neuhaus in der Wart vor einem Wohnhaus gegen einen Randstein. Dabei verriss er sein Fahrzeug nach links, durchstieß die Einfriedung sowie den Maschendrahtzaun samt Betonsäule und fuhr in weiterer Folge in den Hof des Anwesens. Dabei wurde der Mann verletzt und durch die Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 2 Fahrzeugen und 10 Mann im Einsatz. Der Lenker war alkoholisiert.