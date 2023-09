Nachbarschaftshilfe Plus: „Aufi aufs Bankerl“

Veranstaltet wurde das gemütliche Beisammensein von der Nachbarschaftshilfe Plus Mischendorf. Auf die BesucherInnen warteten kleine Köstlichkeiten, Kaffee und Kuchen sowie viel Gesprächsstoff. „Ich glaube, es ist wichtig, dass wir neben den sozialen Diensten auch Möglichkeiten anbieten, gemütlich zusammenzukommen. Die Rückmeldungen sind positiv. So etwas machen wir wieder“, so Romana Schrammel, die Koordinatorin des Projektes in Mischendorf.