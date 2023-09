AK-Young: Ein Tag voller Spaß

Die vielen Jugendlichen konnten ihren Samstag mit Freunden, Wasserspaß, Riesenwuzzler, Tombola und ganz viel Eis am Badesee Neustift an der Lafnitz genießen. „Es war ein wirklich gelungener Tag, mit fantastischer Stimmung und tollen Menschen“, so Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch und ÖGB-Landesvorsitzender Erich Mauersics.

„Man konnte den heißen Temperaturen nicht besser den Kampf ansagen“, so die beiden weiter. Am Ende des actionreichen Tages konnten sich auch ein paar glückliche Gewinner über tolle Preise bei der Tombola freuen.