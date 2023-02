Party-Sänger Felix Muhr warnt vor Erpressungs-Masche

Der Party-Sänger Felix Muhr kommuniziert mit seinen Fans online auf verschiedenen Plattformen. Ein Chat mit einem vermeintlichen Fan entwickelte sich nun vor Kurzem aber zu einem Erpressungsversuch.

Der anonyme Chatpartner sendete dem Sänger Fotomontagen von Felix, die ihn angeblich in intimen Situationen zeigten und forderte Geld. Ansonsten würde er die Bilder veröffentlichen. Der Sänger beteuert, dass diese nicht echt seien, online warnt er seine Fans jetzt von der Masche. „Ich will damit aufzeigen, dass man auf Erpressungsversuche nicht einsteigen darf und sich auch wehren kann“, so der Musiker.

