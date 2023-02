Kommandant Mario Guadagnini gab Rücktritt bekannt

Mit einem Facebook-Posting ließ der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neustift bei Güssing, Mario Guadagnini, zuletzt aufhorchen. Darin gab er seinen Rücktritt vom höchsten Amt bekannt: „Nach langer und intensiver Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, meine Funktion als Feuerwehrkommandant niederzulegen.“

Das Kündigungsschreiben ging bereits am Mittwoch der Vorwoche im Gemeindeamt sowie im Bezirksfeuerwehrkommando ein, informierte Guadagnini. Er hat nun eine Kündigungsfrist bis Ende März – dann muss ein Nachfolger gefunden werden. Als ausschlaggebend für den Rücktritt nannte Guadagnini auf BVZ-Nachfrage gesundheitliche Gründe. „Aber ich musste in letzter Zeit auch viel Kritik einstecken. Das will ich mir nicht mehr gefallen lassen. Diese Tatsache hat auch stark in meiner Entscheidung mitgespielt“, so Guadagnini.

Seit 2018 Kommandant gewesen

Der 51-Jährige war seit 2018 als Kommandant der örtlichen Feuerwehr, davor lange als Kommandant-Stellvertreter aktiv. Wer sein Nachfolger wird, weiß er nicht. „Ich fürchte, es wird überhaupt schwer sein, einen zu finden, weil wir in Neustift als kleine Ortschaft auch generell stark mit dem Personal kämpfen.“

Für Bürgermeister Franz Kazinota ist der Rücktritt des Feuerwehrchefs eine Möglichkeit für einen „Neustart der Wehr.“ In Sachen Nachfolge sieht er zwar Gesprächsbedarf, macht sich aber keine Sorgen. Dem neuen Feuerwehrchef sichert er bereits im Vorfeld „die vollste Unterstützung zu.“ Rund einen Monat bleibt noch Zeit für die Nachfolger-Suche.

