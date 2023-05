Lokal „Dreieck“ in Oberwart: Der Kult lebt weiter

Noch keine 35, aber ein alter Hase im Geschäft: Szene-Gastronom und Touch- und Almrausch-Inhaber Georg Halper hat ab 2. Juni ein neues Gastro-Projekt in der Stadt, nämlich das Kult-Lokal Dreieck, das es seit fast 40 Jahren in Oberwart gibt. Als Pop-Up will er damit die Gastroszene rund um die Oberwarter Discostraße beleben. Von Dienstag bis Donerstag will man ab 16 Uhr für die Gäste da sein, am Wochenende gerne auch bis nach Mitternacht „eine riesen Terrasse, offene Weine, coole Getränke und ein cooler Mix an Leuten inklusive“, verspricht Halper.

Das Lokal in der Oberwarter Schulgasse, welches zuletzt von Michael Leitgeb und Barbara Moser geführt wurde, hat im Dezember des Vorjahres geschlossen.

Party machen kann er, Geschäfte führen auch: Georg Halper eröffnet das Dreieck als Pop-Up. Foto: Lexi

Für den Gastroexperten Halper ein Umstand, der nicht sein darf. „Das Dreieck bedeutet Kult und das Experiment, es über den Sommer als Pop-Up zu betreiben hat mich sehr gereizt. Mit dem Lokal sind so viele Namen aus der Gastro-Szene verbunden, dieser Kult muss einfach weiterleben in der Stadt“, spricht Halper die Vorbesitzer Alfred Royer oder Franz Rosner an, die das Lokal in den Hochzeiten der 90er-Jahre und darüber hinaus geführt haben.

Bis zur Eröffnung gibt es für Halper und sein Team allerdings noch einiges zu tun. „Die Terrasse wird in den nächsten Wochen komplett neu gemacht, inklusiver neuer Sitzgelegenheiten und großen Schirmen, die einladen sollen.“

