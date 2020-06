Die in Auftrag gegebene Durchtestung sämtlicher Schülerinnen und Schüler sowie des Lehrpersonals der NMS wurde heute wie geplant vorgenommen. Das Screening fand auf freiwilliger Basis in Abstimmung mit der Bildungsdirektion statt. Die Ergebnisse des Screenings werden in den nächsten Tagen feststehen. Vorsorglich hat die Bildungsdirektion Burgenland bis Ende der Woche an der NMS Markt Allhau Unterricht zu Hause angeordnet. „Für das burgenländische Schulwesen ist die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und deren Kontaktpersonen höchstes Gut“, betont Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz.

Nun wurde auch eine Testung von Schülerinnen und Schüler sowie des Lehrpersonals der NMS durchgeführt. Das Screening wurde auf freiwilliger Basis in Abstimmung mit der Bildungsdirektion vorgenommen. Die Ergebnisse liegen jetzt vor: Alle Tests sind negativ, teilt der „Koordinationsstab Coronavirus“ des Landes mit. 170 Schüler und 30 Lehrer waren auf das Virus getestet worden.