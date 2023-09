Motocross Staatsmeisterschaft: Top Speed auf zwei Rädern

Stefan Schröck, Steffi Weber und Oberdorfs Bürgermeister Roman Dietrich genossen das Rennen. Foto: A. Kunczer, Jens Krauss

Am vergangenen Sonntag fand in Oberwart ein Tag voller Rennaction und Spannung statt. Die Rennstrecke beim Motocross-Verein-Oberdorf wurde nämlich zum Schauplatz der österreichischen Staatsmeisterschaft mit allen Rennklassen, MX Jugend, MX Junioren, MX 2 und MX Open. Die Rennstrecke in Oberdorf zählt zu den beliebtesten in ganz Österreich, zahlreiche Fahrer lobten die gute Verfassung des Kurses. Der Oberösterreicher Marcel Stauffer konnte sich den MX2 Tagessieg sowie den zweiten Tagesrang in der MX Open ÖM sichern und ist somit doppelter österreichischer Staatssieger. In der Klasse der MX Junioren konnte sich der Oberdorfer Michael Lackner durchsetzen und feierte somit nach seiner Verletzung ein tolles Comeback. Sein Bruder Manuel Lackner gewann den ersten Lauf, beim zweiten hatte dieser aber mit einem defekten Hinterreifen zu kämpfen. Dieser landete auf Platz 19.

Das Finale der Staatsmeisterschaften findet am 1. Oktober in Hochneukirchen in Niederösterreich statt. Bereits am Sonntag gibt es für die FahrerInnen die Möglichkeit, nochmals ihr Können auf der Rennstrecke in Oberdorf beim Auner Cup Finale zu beweisen.