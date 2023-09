Kohlenmeilerfest: Fokus auf alte Handwerkstradition

Das alte Handwerk des Köhlens ist der Fokus des Naturparkvereins der Gemeinde Unterkohlstätten. Bereits seit Ende August wurde mit dem Aufbau des Meilers, einem 16 Kubikmeter großen Holzkegel begonnen. Dieser wurde nun beim Kohlenmeilerfest feierlich entzündet. Beim Fest wurde gezeigt, wie schwer und zeitintensiv die Köhlerarbeit war. Die Identität rund um die bewaldete Region des Naturparks Geschriebenstein ist eng mit der Arbeit und der Handwerkskunst verunden. Viele Besucherinnen und Besucher ließen sich die Veranstaltung in Oberkohlstätten nicht entgehen und feierten gemeinsam das traditionelle Fest. Auch das Schauschmiedern und Töpfern begeisterte die vielen Gäste. 14 Tage und 14 Nächte nach dem Kohlenmeilerfest wird der Meiler von den Naturparkmitgliedern bewacht, um einen Abbrand zu verhindern.

Am 16. September ab 16 Uhr findet die Meileneröffnung und der Holzkohleverkauf in Oberkohlstätten statt. Führungen zum Thema Köhlerhandwerk gibt es am 7. September (10 und 15 Uhr), am 9. September (18 Uhr) und am 13. September (10 und 15 Uhr).