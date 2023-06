1.000 Kids bei UNIQA Trendsportfestival

Das UNIQUA Trendsportfestival, das in Kooperation mit der Sportunion am Sportplatz in Oberschützen veranstaltet wurde, stellte für hunderte Oberschützer Schülerinnen und Schüler ein Highlight in der vorletzten Schulwoche vor den Sommerferien dar. Bei dem Sportfestival hatten rund 1.000 Kids der beiden Gymnasien und der Mittelschule die Möglichkeit, zahlreiche Trendsportarten selbst auszuprobieren. Zu den Highlights zählten ein Ninja Parkour und ein Turm, bei dem die Schülerinnen und Schüler ihre Treffsicherheit testen konnten. Die motivierten Kinder und Jugendlichen konnten sich außerdem beim Spikeball Spielen versuchen und mit einem BMX ein paar Runden drehen.

Zwischendurch luden verschiedene kurze Darbietungen der verschiedenen SportlerInnen, die die Stationen betreuten, immer wieder zum Zuschauen ein.