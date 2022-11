Achtung: „Fremder“ wollte Kind mitnehmen

Werbung

Ein Rundschreiben von Bürgermeister Hans Unger sorgte in Oberschützen für Aufregung. Ein Kind wurde von einem fremden Mann am Busparkplatz angesprochen. „Der Mann wollte das Mädchen nach Hause fahren“, heißt es in diesem Rundschreiben.

„Das Mädchen fuhr dann aber doch mit dem Bus, erzählte den Vorfall seiner Mutter und die erstattete sofort Anzeige bei der Polizei. Wir haben sofort alle Schulen informiert, um die Kinder zu sensibilisieren, bevor sie zum Bus gehen“, sagt Bürgermeister Hans Unger.

„Zuerst hieß es, dass der Mann das Mädchen vom Auto aus angesprochen hatte. Doch angeblich war er am Busparkplatz vor Ort. Die Ermittlungen laufen“, sagt Unger. „Wenn Kinder von fremden Personen angesprochen werden, sollen sie auf jeden Fall auf sich aufmerksam machen“, heißt es weiter in dem Rundschreiben.

Bei den Eltern schrillten sofort sämtliche Alarmglocken. „Man liest ja immer wieder von solchen Fällen, aber jetzt passiert das auch schon bei uns“, sagt die besorgte Mutter einer Zehnjährigen.

„Wir können unsere Kinder nur immer wieder darauf aufmerksam machen, aber letztendlich liegt es immer am Kind, wie es in einer solchen Situation reagiert. Genau darin liegt die Gefahr, also müssen wir mit unseren Kindern reden und auch klarmachen, dass wir sie nie von Fremden abholen lassen würden“, sagt die Frau.

„Wir müssen unsere Kinder schützen und sensibilisieren, aber auf keinen Fall Angst machen. Wichtig ist es, solche Fälle sofort der Polizei zu melden. So kann man die vermeintlichen Täter vielleicht abschrecken“, betont Oberschützens Ortschef.

„Und anstatt Kindern einzutrichtern was sie nicht tun sollen, ist es sinnvoller, zusagen, was sie konkret tun sollen“, informiert die Plattform elternseite.at.

Und für eventuelle Augenzeugen hat die Polizei ebenfalls Tipps parat: „Nicht wegschauen, sondern handeln. Sprechen Sie das Kind aktiv an und machen Sie auf sich aufmerksam“, heißt es seitens der Polizei.

