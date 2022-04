Oberschützen Anzeige nach „Sieg Heil!“ im Gästebuch

Lesezeit: 2 Min AK Anna Kunczer

Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet Foto: APA (Webpic)

D as „Anschlussdenkmal“ in Oberschützen zählt heute zum kulturellen Erbe der Region. Bereits zwei Fälle von nationalsozialistischer Wiederbetätigung wurden dort in den letzten zwei Jahren gemeldet.