Oberschützen Bischof auf Besuch in den Schulen

Lesezeit: 2 Min AK Anna Kunczer

Die SchülerInnen des Wimmergymnasiums Oberschützen bei einem persönlichen Gespräch mit dem evangelischen Bischof Michael Chalupka. Foto: A. Kunczer

I m „Jahr der Schöpfung“ 2022 reist der evangelische Bischof Michael Chalupka durch Schulen in ganz Österreich. Dort lässt er sich von den SchülerInnen in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit beraten. So auch im Gymnasium Oberschützen.