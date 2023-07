Oberschützen Dieb schlich sich mit Kind in Wohnhaus

E in Dieb dürfte sich am vergangenen Samstag in Oberschützen (Bezirk Oberwart) mit einem Kind in das Haus einer 82-Jährigen geschlichen und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich gestohlen haben.

Die Frau hatte gegen Mittag die Haustür geöffnet, um zu lüften, und sich vor den Fernseher gesetzt. Kurz darauf bemerkte sie in der Küche einen Schatten und sah einen Mann mit einem circa fünf Jahre alten Kind davonlaufen, berichtete die Polizei am Montag. Im Vorzimmer waren zwei Laden geöffnet, aus denen jedoch nichts fehlte. Aus der Geldbörse in einer Lade in der Küche dürfte der Mann sämtliche Geldscheine mitgenommen haben. Die Polizeiinspektion Pinkafeld ermittelt.