Zuletzt befand sich im Objekt der Evangelischen Muttergemeinde das BB1-Lokal von Reinhard Kinelly. Nun steht das Lokal schon über ein Jahr leer, die Verantwortlichen hoffen aber, dass schon bald ein neuer Mieter gefunden wird. Für diesen würde man auch eine neue Innenausstattung zur Verfügung stellen.

„Wir richten uns dabei ganz nach den Wünschen des neuen Pächters“, erzählt Mitarbeiterin Manuela Hatzl. Pläne für den Umbau wurden bereits in Auftrag gegeben, jedoch würde man vorher alles mit dem neuen Mieter absprechen.

„Ein Wirtshaus wäre super“, sagt Gertraud Unger von der Muttergemeinde und fügt an: „Am besten wäre ein Pächter mit bodenständiger Küche.“ Man bemühe sich schon seit längerer Zeit um einen Wirt, um frischen Wind in den Schulort zu bringen. Aktuell gibt es in Oberschützen nur mehr zwei Gastronomiebetriebe – Pranger im KUZ und das „Kaffeeland Hainisch“.

Die Evangelische Gemeinde hofft, bald einen neuen Pächter zu finden. „Die Umbauarbeiten sollen nicht abschrecken, am Finanziellen wird es nicht scheitern, wir kommen dafür auf.“ Die Ausschreibung läuft bis Ende September, schon davor sollte der neue Mieter gefunden werden, um schnell mit dem Umbau beginnen zu können, damit mit Beginn des Schuljahres ein Gastwirt vor Ort ist.