Kein Vize für Ingrid Ulreich

Werbung

Dicke Luft im Oberschützer Gemeinderat. SPÖ-Chefin Ingrid Ulreich reklamierte das Amt des 1. Vizebürgermeisters. Doch nach dem Veto von Ortschef Hans Unger bleibt nur der Titel Gemeindevorstand und das ist ihr zu wenig.

„Nach geschlagener Wahl zeigt sich, was Unger unter Zusammenarbeit und gemeinsamer Politik versteht. Unger missachtet den Wählerwillen und schließt die durch die Wahl deutlich gestärkte SPÖ von allen repräsentativen Funktionen aus. Die gute Basis beim Land ist weg, damit hat der Bürgermeister den Weg der Gemeinsamkeit verlassen, den er in seiner Wahlwerbung propagierte“, ärgert sich Ulreich, deren SPÖ bei den Gemeinderatswahlen am 2. Oktober zwei Mandate zulegen konnte.

Ortschef Hans Unger sieht das anders

„Ulreich hat den Posten des 1. Vizebürgermeisters gefordert. Das ist rechtlich gar nicht möglich, das wäre gesetzeswidrig“, kontert Bürgermeister Hans Unger.

„Und die Behauptung, dass der 2. Vizebürgermeister abgeschafft wurde, ist auch nicht richtig. Der 2. Vize muss bei einer konstituierenden Sitzung beschlossen werden. Das ist diesmal nicht geschehen. Wobei ich aber auch betonen möchte, dass SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst die burgenlandweite Abschaffung eines 2. Vizebürgermeisters schon lange fordert“, so Unger, der weiter auf eine gemeinsame Politik setzen will.

„Was hat denn ein Amt mit politischer Zusammenarbeit zu tun. Meine Hand bleibt weiter ausgestreckt. Die Gemeindevorstände bekommen Kompetenzen, es geht hier nicht um persönliche Verbindlichkeiten“.

1. Vizebürgermeister Karner steht in der Kritik

Was Ulreich offenbar anders sieht. „Ich weiß schon, dass unser Wahlergebnis den 1. Vize nicht hergibt. Aber es ist doch grotesk, dass ausgerechnet ÖVP-Ortsvorsteher Ernst Kaner, der in Willersdorf satte elf Prozent an Stimmenverlusten einfuhr und Platz 1 an die SPÖ abgeben musste, mit dem Amt des Vizebürgermeisters belohnt wird. In den letzten Tagen haben mich viele Anrufe und E-Mails erboster Bürgerinnen und Bürger erreicht, die mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sind“, klagt Ulreich. „Auch das ist einfach zu erklären“, sagt der Ortschef.

„Ernst Karner hatte nach mir die meisten Vorzugsstimmen, also steht ihm das Amt auch zu“, sagt Hans Unger „Frau Ulreich wäre besser beraten in der eigenen Partei für klare Linien zu sorgen, anstatt andere anzupatzen“. „Ob der Bürgermeister seinen neuen Konfrontationskurs auch bei der noch bevorstehenden Wahl der Ortsvorsteher fortsetzt, bleibt abzuwarten“, legt Ulreich nach. „Wir werden im Sinne der Gemeinde eine gute Opposition sein. Wir haben in den letzten Jahren viele Projekte in die Gemeinde geholt. Mal sehen, wie weit wir uns noch einbringen können. Seit 1987 hat es hier in der Gemeinde immer einen 2. Vize gegeben. Ich verstehe es einfach nicht“, sagt Ulreich.

Ähnliche Beispiele

„In Mattersburg wurde der 2. Vize auf Kosten der ÖVP schon vor fünf Jahren abgeschafft. In Kobersdorf ist das kürzlich auch erst geschehen. Da gibt es einige Beispiele. Für uns steht die Arbeit für die Menschen in unserer Gemeinde im Vordergrund“, kontert Hans Unger, der nach dem Rückzug von Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner nun auch in den Landtag einzieht.

„Dort ist das genauso wie bei uns. Ich hatte bei den Landtagswahlen nach Rosner die zweitmeisten Vorzugsstimmen im Bezirk. Also rücke ich nach. Das ist genau geregelt“, sagt Unger.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.