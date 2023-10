Oberschützen Kulturzentrum wurde zum Schauplatz des 10. Wundkongresses

Doktor Heinz Gyaky, DGKP Michaela Krammel, Gerhard Kammerlander, DGKP Nadja Areh-Gruber, Petra Heidler und DGKP Mario Arnhold. Foto: H.Fleischmann

I m Kulturzentrum in Oberschützen fand vergangenen Freitag bereits der 10. Wundkongress statt. Organisiert wurde der Abend mit dem Titel „Pump it up – Wundmanagement kann mehr“ von der Firma ProWund.