Aus dem Inhalt

Carina Wieland und Antonio Torres ermitteln in einem länderübergreifenden Mordfall an der Costa del Sol. Der österreichische Unternehmer Gerd und seine Frau Lisa verbringen ihre Flitterwochen in Andalusien. Die Idylle ist trügerisch, ein harmlos aussehendes Hochzeitsgeschenk entpuppt sich als Todesfalle.

Die spanische Villa wird zum Schauplatz eines grausamen Verbrechens, das den Ehemann mit einer ganz persönlichen Wahrheit konfrontiert. Der spanische Comissario Antonio Torres fordert die Wiener Chefinspektorin Carina Wieland als Ermittlungshilfe an – nicht ohne private Hintergedanken: Zwischen den beiden hat sich bei einer Konferenz eine Liebesgeschichte angebahnt. Zunächst scheinen alle Spuren im Sand zu verlaufen.

Inmitten gepflegter Bürgerlichkeit stoßen die Ermittler schließlich auf tiefe Abgründe, beklemmende Geheimnisse und Schatten der Vergangenheit – mit tödlichen Folgen für die Gegenwart (Klappentext von „Todesfalle im Gepäck“).

Zur Autorin

Christiane Göbel-Kossahl wurde 1957 in Wien geboren, studierte Anglistik sowie Geografie und Wirtschaftskunde an der Uni Wien und unterrichtete zwischen 1982 und 2019 am BG/BRG/BORG Oberschützen im Burgenland. Sie lebt in Seebenstein. Im Jahr liest Göbel rund 200 Bücher – vor allem Krimis, under anderem von Charlotte Link oder Elizabeth George. Das Reisen, welches ebenso zu ihren Leidenschaften zählt, musste coronabedingt zuletzt pausieren.