Vor Schule von Pkw erfasst: Zwölfjähriges Mädchen verstorben

Am Gottfried-Wimmer-Platz in Oberschützen wurde eine 10-jährige Schülerin von einem Personenkraftwagen erfasst. Die Schülerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und nach Erstversorgung der Rettungskräfte in das Krankenhaus Oberwart und in weiter Folge in das Landeskrankenhaus Graz verbracht.

Nach Aussage des behandelnden Arztes ist das Mädchen ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Angehörigen und der beteiligte PKW-Lenker wurden durch das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuz betreut.

Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen.

