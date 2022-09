30 Jahre zweisprachiges Gymnasium

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Besser kann ein Schuljahr wohl nicht beginnen: Gleich am Ende der allerersten Schulwoche nach den Sommerferien steht morgen, Freitag, am zweisprachigen Gymnasium Oberwart ein besonderes Geburtstagsfest auf dem Programm – die Bildungseinrichtung lädt anlässlich ihres „30ers“ ab 16 Uhr in den Schulhof.

Organisiert wird die Feier gemeinsam mit dem Elternverein, das Programm gestalten Schülerinnen und Schüler, – eingeladen sind alle Absolventinnen und Absolventen, Eltern sowie ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer. Im Laufe des Jahres würden weitere Jubiläums-Veranstaltungen folgen, kündigte Iris Zsótér, seit Ende des Vorjahres Direktorin, an, „für das kommende Frühjahr ist etwa auch ein Festakt geplant.“

Das ZBGO sei „nach Vorarbeiten verschiedener Volksgruppenorganisationen, aber auch des damaligen Bürgermeisters Michael Racz“ entstanden, schilderte die Schulleiterin.

Schülerinnen und Schülern werde die Möglichkeit geboten, zusätzlich zur Unterrichtssprache Deutsch eine der Volksgruppensprachen Kroatisch oder Ungarisch bis zur Maturareife zu perfektionieren, so Zsótér: „Uns geht es nicht nur ums Erlernen der Sprachen, wir wollen, wie gesagt, tatsächliche Zweisprachigkeit vermitteln. In allen Gegenständen bis auf Englisch und Mathematik wird daher zweisprachig unterrichtet. Diesbezüglich sind wir die einzige AHS im Land – für einen Erhalt von Mehrsprachigkeit bräuchte es zweifelsohne weitere!“

