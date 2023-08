39. Fußwallfahrt nach Mariazell

Das war bereits der 39. Fußmarsch, den die begeisterten Fußwallfahrer auf sich genommen haben. Am ersten Tag wurden 46 Kilometer auf der Strecke von Oberwart nach Wenigzell zurückgelegt. Am zweiten Tag ging es dann 43 Kilometer lang in Richtung Veitsch. Am dritten Tag legte die Wandergruppe 39 Kilometer zurück und erreichte das Ziel Mariazell. Am vierten Tag genoss die Gruppe dann den Aufenthalt in Mariazell, bevor der Bus alle 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder nach Oberwart gebracht hat.