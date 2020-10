„Kurz vor Wiener Neustadt ging nichts mehr weiter, wir standen im Stau, die Autobahn war gesperrt“, schildert Notfallsanitäter Mario Schmölzer, ein seit Jahrzehnten erfahrener hauptberuflicher Mitarbeiter des Roten Kreuzes.

„Mein Navigationsgerät konnte mir keine alternative Route nennen, und ich wusste, dass unser Patient dringend ins AKH muss.“ Als Mario Schmölzer ein Polizeifahrzeug sah, reagierte er schnell, stoppte dieses und bat den Polizeibeamten um Hilfe. Dieser konnte schnell die beste Route ausfindig machen und bot dem Rettungsteam an, vorauszufahren und es auf dem schnellsten Weg nach Wien zu geleiten. „Wir haben bei Wiener Neustadt die Autobahn verlassen, und die Polizei hat uns mit Sondersignal bis nach Wien eskortiert. So haben wir es letztendlich geschafft, zeitgerecht zur Akutoperation im AKH einzutreffen.“

„Wir arbeiten sehr oft mit der Polizei zusammen, aber so ein Fall ist mir in meiner jahrzehntelangen Erfahrung noch nicht untergekommen“, erzählt Schmölzer. Und es ist ihm ein Anliegen, sich bei der Polizei zu bedanken: „Ich kenne zwar den Namen des Polizisten nicht, aber ich bedanke mich herzlich für diese rasche und unkomplizierte Amtshilfe, die uns in dieser Situation gerettet hat.“