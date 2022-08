AMS auf Personalsuche

Werbung

Fast 19 Prozent weniger an vorgemerkten arbeitslosen Personen gibt es mit Stand Ende Juli im Bezirk (Vergleich zu 2021). Auch die Teilnahme an Schulungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent gesunken. „Diese Entwicklung ist sehr erfreulich“, so Dietmar Strobl, Leiter des AMS Oberwart.

Jedoch: Die Zugänge an offenen Stellen waren zu Jahresbeginn wesentlich höher als im Vorjahr, seit Mai jedoch unter dem Vorjahresschnitt. Der Bestand an offenen Stellen liege immer noch um fast 30 Prozent über dem Vorjahreswert.

Wie schwierig es ist, geeignete Jugendliche als Lehrling zu bekommen, verspürt man beim AMS gerade selbst, so der Leiter des AMS Oberwart. „Auch von Kündigungen wird das AMS nicht mehr verschont. Bessere Jobangebote, höhere Entlohnung, flexiblere Arbeitszeiten sind hier Themen“, schildert Strobl. Solch einen unerwarteten Personalausfall zu kompensieren, neue Mitarbeiter zu finden und ein Jahr auszubilden bevor sie voll einsatzfähig sind – das stelle auch das AMS, wie viele andere Unternehmen, vor enorme Herausforderungen.

Aktuell sind drei neue Mitarbeiter in Ausbildung, ein Lehrling wurde kürzlich eingestellt, auch mit befristeten Dienstverträgen helfe man sich, so Strobl, über die Runden. Kopfzerbrechen bereite auch, dass man bis zu sechs Mitarbeiter durch Pensionierungen ersetzen müsse.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.