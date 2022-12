Arztsuche erfolglos: Jetzt ist das Dutzend voll

Werbung

Die Kritik in der Bevölkerung wird immer lauter, die Wartezeiten bei den drei Kassenärzten immer länger: Insgesamt zwölf Mal war eine Kassenstelle für Allgemeinmedizin heuer ausgeschrieben.

Zwölf Mal gab es keinen einzigen Bewerber. Auch die letzte Ausschreibung der Ärztekammer, die am 19. Dezember abgelaufen ist, war erneut erfolglos. Die Gründe dafür sieht man auch in der fehlenden Förderung für Ärzte und gibt es diese seitens der Stadtgemeinde nicht, dann können Mediziner auch keine Landarztförderung beim Land Burgenland beantragen.

Nach der immer lauter werdenden Kritik, hat die Stadt jetzt in Sachen Förderung eingelenkt (die BVZ berichtete). Zwischen 50.000 und 100.000 Euro wolle man im Budget dafür vorsehen, hieß es von Stadtchef Georg Rosner zuletzt. Rund 50.000 Euro wurden jetzt im Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2023 geparkt, sagt die SPÖ.

„Ein Punkt, der uns enorm wichtig war und den wir zuletzt auch immer wieder gefordert haben“, meint SPÖ-Fraktionssprecher Christian Dax. Stadtchef Rosner hingegen verweist auf weitere politischer Gespräche im Jänner.

„Da soll es darum gehen, in welcher Form Förderungen gewährt beziehungsweise die Ansiedlung von Kassenärzten unterstützt werden sollen. Gestern gab es zudem einen Gesprächstermin bei der Ärztekammer. Wir arbeiten gemeinsam an einer Lösung“, so Rosner.

Auch kein Bewerber für Facharztstelle

Besagte Kassenarztstelle soll im neuen Jahr zum 13. Mal ausgeschrieben werden, hieß es von der Ärztekammer. Ausgeschrieben war auch eine Kassenstelle für einen Facharzt für Gynäkologie. Auch hier gab es laut Ärztekammer keinen Bewerber, auch diese Stelle soll 2023 erneut ausgeschrieben werden.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.