Baum vor dem Umschnitt gerettet .

Als Valerie Dowas diese Woche zeitig in der Früh in ihrem Garten in Oberwart arbeiten wollte, sah sie, dass vis-a-vis am großen Parkplatz einige Arbeiter mit einer Motorsäge neben Gebüsch und Sträuchern auch eine große Föhre umschneiden wollten.